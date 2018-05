Kraan van 45 ton kantelt in gracht 08 mei 2018

De Brugse Steenweg was in de bocht voor de rotonde van Avekapelle gisterenavond een tijdlang versperd. Een grote rupskraan die op een dieplader stond kantelde in de bocht en het gevaarte van 45 ton belandde op de weg. De kraan sleurde in zijn vaart enkele bomen en een paal mee en eindigde op zijn dak. Er vielen geen gewonden. Het duurde een hele tijd voor de machine getakeld was. Er moest speciaal materiaal vanuit Brugge komen om de kraan op te hijsen en te takelen. Hoe de kraan precies van de dieplader is kunnen schuiven, is nog niet duidelijk. (JHM)