Kraan valt op pas geïnstalleerde camera van 30.000 euro

09 mei 2018

Ze wisten zelf nog niet eens dat de camera er al hing, bij de politiezone Spoorkin. De gloednieuwe ANPR-camera aan de Brugse Steenweg in Veurne werd amper twee uur na de installatie al omver geramd door een rupskraan van 45 ton. Die kraan gleed maandagavond van een dieplader in een bocht. Een agent haalde de camera van onder de kraan. "Het toestel is niet verpletterd, maar het is wachten of het de schok heeft overleefd", zegt commissaris Toon Fonteyne. "De camera was zelfs officieel nog eigendom van de firma. We wisten zelfs niet dat het toestel er al hing. De paal zelf was ook nog maar die ochtend geplaatst." Onderzoek moet nu uitwijzen of de camera, met een kostenplaatje van bijna 30.000 euro, het nog doet. (JHM)