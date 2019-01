Koop een skyflat in de Suikertoren en maak kans op een elektrische fiets GUS

16 januari 2019

15u12 0 Veurne De eerste tien kopers van een exclusieve skyflat in de nog te bouwen Suikertorens in Veurne maken kans op een elektrische fiets. Met die bijzondere wedstrijd onderlijnt ontwikkelaar ION het duurzame karakter van de nieuwe woonbuurt. De werken starten midden dit jaar.

Donderdag 17 januari om 18.30 uur vindt in Furnevent in Veurne het commerciële lanceringsevenement plaats voor de tiental skyflats op de zevende en achtste verdieping van de twee Suikertorens op de site van de oude Suikerfabriek. Met hun 32 meter zijn het trouwens de hoogste woontorens van Veurne. Er zullen in totaal 68 appartementen ingericht worden. ION brengt de skyflats op de markt vanaf 262.000 euro. Er zijn ook parkflats vanaf 181.500 euro en startflats van 150.000 euro. “We starten met de verkoop van de skyflats en koppelen er een originele actie aan vast. De tien eerste kopers van zo’n flat kunnen meedoen aan een wedstrijd. We verloten twee elektrische fietsen”, zegt ceo Davy Demuynck van ION. “De twee woontorens maken deel uit van een duurzame woonbuurt en met onze actie willen we dat benadrukken. De skyflats zijn de meest luxueuze en bieden een fantastisch zicht op Veurne tot aan de kust of de polders. We merken een grote interesse want voor het event van donderdag zijn al ruim 180 mensen ingeschreven.”

Bouw start dit jaar

De suikerfabriek van Veurne sloot in 2005 de deuren. De site van 49 hectare kocht de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) met de bedoeling er een nieuw stadsdeel te ontwikkelen. De concrete werken starten dit jaar. ION neemt het woongedeelte met 450 woonunits voor zijn rekening. “Binnenkort starten de wegenwerken. Midden dit jaar beginnen we met de bouw van de huisjes in de Brikkerijstraat. Die moeten tegen het najaar van volgend jaar bewoonbaar zijn. De realisatie van de Suikertorens willen we ook nog rond de zomer starten. Streefdoel is om ze tegen eind 2021 klaar te hebben”, blikt ION-projectverantwoordelijke Matthieu Pacco vooruit. Naast wonen, plant de WVI op het terrein een bedrijvenzone en een natuurgebied met recreatiemogelijkheden. De eerste bedrijven zouden zich vanaf volgend jaar kunnen vestigen langs de Zuidburgweg.

Wie een stekje wil kopen in het Suikerpark kan zich nog snel inschrijven voor het event van nu donderdag. Dat kan via www.suikerpark.be of www.skyflats.be.