Kleine Aena is de vijfde vrouw op rij GUS

07 maart 2019

11u16 0 Veurne Met de geboorte van Aena is de regio een vijfgeslacht rijker.

Mama Caitlin Calcoen (28) uit Veurne staat op de foto met haar moeder Christel Deschilder (54) uit Veurne, haar grootmoeder Paula Vangreveling (73) uit Oostduinkerke en overgrootmoeder Marie-Louise Winne (94) woonachtig in het woonzorgcentrum OpenLink in Woumen maar afkomstig uit Oudekapelle. Terwijl de foto werd genomen bekommerde papa Niels Geryl zich over Aena’s broertje Arvid.