Kinderen organiseren ontbijt voor kinderkankerfonds GUS

21 december 2018

11u32 0 Veurne Net voor de kerstvakantie lieten de leerlingen van de wijkschool GO! Basisschool Sportplaneet in Veurne hun goed hart zien. Ze organiseerden een kerstontbijt en -markt voor het kinderkankerfonds.

Het bracht 772 euro op. “Het past in een groter project waarbij meester Kenny in de zomer van 2019 het volledige parcours van de Ronde van Frankrijk van 1979 zal rijden”, geeft waarnemend directeur Yves Claeys mee. “Hij doet dat uiteraard niet zomaar. Het is een eerbetoon aan zijn overleden vader Alain Desaever die als profrenner de Ronde reed in 1979. Het goede doel van meester Kenny is ook het kinderkankerfonds.” Profvoetballer bij KV Oostende Michiel Jonckheere is de actie genegen en kwam zijn steun betuigen. Michiel is trouwens een oud-leerling van de school.