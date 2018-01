Kinderdagverblijf 't Sporrewaan wuift Annemie uit 19 januari 2018

02u43 0 Veurne Annemie Scharpé (61) uit De Panne zette na 34 jaar een punt achter haar loopbaan als kinderbegeleidster bij het Veurnse kinderdagverblijf 't Sporrewaan.

"Ik was de tweede mama overdag voor de kindjes van een paar maanden tot ze naar school moesten. Toen ik eind vorig jaar op pensioen ging, kwam de tweede generatie al. Mama's en papa's die ik nog had begeleid, komen nu zelf met hun gastjes. Ik vond het fantastisch als de kindjes na een drukke dag blij en vol mooie verhalen huiswaarts keerden. Actief en creatief bezig zijn, daaraan hechtte ik belang. Als het even te druk werd, haalde ik mijn roze mand boven en dan werd het muisstil. In die mandzaten namelijk mijn vertelpoppen. Ze hingen letterlijk aan mijn lippen toen ik uit het boek voorlas terwijl de poppen alles uitbeeldden. Ik blik vol mooie herinneringen terug op mijn loopbaan alsook op het fantastische team waarmee ik altijd heb kunnen samen werken. Zelf heb ik drie kinderen en dit jaar word ik voor het eerst 'moetie'." Vanavond huldigt het bestuur van Vrije Kinderdagverblijven, waartoe 't Sporrewaan behoort, haar trouwe medewerkster. (GUS)