Kiezelspoor opgeruimd 20 juli 2018

02u36 0

In de Albert I-laan in Veurne moest de brandweer gisterenmiddag een kiezelspoor opruimen. Het was een ambulancier die op weg was naar een interventie die passeerde en meldde dat er steenslag, kiezels en restanten van beton op de weg lagen tot aan de rotonde. Ook een deel van het fietspad was besmeurd. De veroorzaker is onbekend. (JHM)