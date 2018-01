Kat veroorzaakt nachtelijke cafébrand 02u51 0

Een speelse kat heeft woensdagnacht op een merkwaardige manier brand 'gesticht' in een café op de Appelmarkt. De kat doolde rond 3 uur rond in de keuken van 't Klok-uus en sprong op het kookvuur. Daar stootte het dier een plastic toestel omver, vermoedelijk de broodrooster. Dat toestel kwam op het kookvuur terecht, waardoor de inductiekookplaten in werking traden. Het plastic van de broodrooster begon te smelten, en dat veroorzaakte heel wat geurhinder en een flinke rookontwikkeling. In het café was niemand aanwezig, maar gelukkig waren er in de buurt nog enkele feestvierders die de brand hadden opgemerkt. Zij belden de brandweer. Het vuur kon snel geblust worden. De brandschade is beperkt, het gaat vooral om rookschade. Het café werd nog lange tijd geventileerd. (SDVO/JHM)