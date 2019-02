Kassierster Hubo zou overval verzonnen hebben om zélf geld uit kassa te stelen, maar ze ontkent alles: “Niemand gelooft mij” JHM

22 februari 2019

13u09 7 Veurne De 25-jarige S.H., op het moment van de feiten kassierster in de Hubo, wordt ervan verdacht dat ze een overval volledig verzon om zo 1.823 euro uit haar eigen kassa te stelen. “Maar alles wat ik zeg, is de waarheid, ik was toen in paniek”, reageert ze.

13 juni vorig jaar, rond 15.15 uur. S.H., die nog niet zo lang in de Hubo werkt, loopt in paniek en al huilend naar een collega. “Ik ben zonet overvallen door een man met een bivakmuts en een mes”, snikt ze. “Ik heb al het geld uit de kassa moeten geven.” Terwijl collega’s zich ontfermen over het aangeslagen meisje, komt de politie massaal ter plaatse. Een eerste onderzoek in de buurt levert niets op. De politie verhoort de collega’s van S.H. en enkele klanten, maar die hebben niets opgemerkt.

De agenten bekijken de beelden van het tankstation op de parking van de zaak, net als de beelden van de camera’s in de buurt. Ook dat levert niets op: er is geen enkele verdachte te bespeuren. Ook op een dashcam van een bestelwagen is niets te zien. Toch geeft S.H. de politie nog een gedetailleerde beschrijving van de dader: “Hij sprak gebrekkig Nederlands en had op zijn pols een opvallende tattoo van een leeuwenkop.” Kort daarna wordt ze zelf gearresteerd.

Slechte misdaadfilm

De Hubo stelde zich burgerlijke partij en eist de 1.823 euro terug. “Dat geld werd niet meer bij S.H. gevonden, maar ze kon het makkelijk verstopt hebben in haar pauze of meegegeven hebben aan een medeplichtige. Voor ons is er maar één verdachte: S.H. Het is duidelijk dat ze liegt.” Dat vindt de procureur ook. “Dit lijkt wel een slechte misdaadfilm. Alles wijst in de richting van S.H. Ze is trouwens al eens veroordeeld voor diefstal met geweld en informaticabedrog. Ik eis een jaar cel en een geldboete.”

S.H. blijft echter volharden in haar verhaal, ook nadat de rechter haar vroeg om ‘eindelijk eens de waarheid te spreken’. “Ze beschuldigen mij omdat ze de echte dader niet vinden. Ik was na de overval volledig in paniek, alles werd zwart voor mijn ogen. Ik zocht meteen hulp bij collega’s. Het is erg dat ze mij niet geloven.” Vonnis op 22 maart.