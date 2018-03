Juwelendief choqueert slachtoffers en vraagt voor rechtbank zelf in beslag genomen ring terug JELLE HOUWEN

20 maart 2018

02u38 2 Veurne De Britse inbreker Peter H., bekend als 'de maatpakinbreker', heeft gisteren in de rechtbank zijn slachtoffers gechoqueerd. "De politie nam de ring van mijn moeder in beslag. Ik zou die ring graag terug willen", sprak de man die tientallen mensen van hun juwelen beroofde.

Acht jaar lang kon H. uit de greep van het gerecht blijven. De ex-paracommando kwam in 2008 naar België en pleegde vooral inbraken aan de kust, al pleegde hij ook feiten in het Gentse en in Antwerpen. "Vrij snel wisten we dat het om één persoon ging, want hij had een hele specifieke werkwijze, maar het duurde jaren voor we wisten wie hij was", schetste de procureur het onderzoek. "Hij pleegde de inbraken tussen 22 en 3 uur en belde altijd eerst aan. Hij was ook altijd netjes uitgedost. Deed iemand open, dan deed hij zich voor als klusjesman. Was er niemand thuis, dan brak hij in met een schroevendraaier. In een mum van tijd gooide hij alles overhoop en stal hij al het geld en de juwelen die hij kon vinden. Hij had heel veel aliassen en vervalste documenten. Telkens de grond hem te heet onder de voeten werd, verhuisde hij en liet hij zijn hele hebben en houden achter. Inclusief zijn zwangere vriendin." De man werd uiteindelijk op 16 maart 2016 opgepakt vlak bij een juwelier in Antwerpen waar hij het gestolen goud wilde verkopen. Hij riskeert nu vijf jaar cel, de juwelier riskeert twee jaar en de man die hem vervalste documenten gaf 40 maanden.





Schuldbesef

"Peter H. heeft van in het begin zijn maximale medewerking verleend", zei advocaat Nadia Lorenzetti. "Hij bekende tussen de 100 en 150 feiten, maar niet alles kon weerhouden worden. De man heeft een ongelukkige jeugd gehad en heeft zijn echte ouders niet gekend. Hij werd geadopteerd, maar ook dat liep verkeerd. Hij is sinds zijn 15de op het slechte pad. Hij heeft bovendien een ziekte en dat kost hem 1.000 euro per maand aan medicijnen. Dat is de reden waarom hij ging inbreken, voor geld voor zijn pillen." Peter H. nam zelf ook het woord. "Ik heb veel spijt van mijn daden en ben tot inkeer gekomen. Ik kan niet goedmaken wat ik fout deed. Ik wil wel nog een gunst vragen: bij mijn arrestatie nam de politie een ring van mijn moeder in beslag. Die behoort mij toe. Ik zou die graag terug hebben."





De vraag van Peter H. viel niet in goede aarde bij de slachtoffers. "En wat met onze gestolen juwelen?", vragen Ward Broucke en Ingrid Vanneuville uit Oostduinkerke zich af. "Onze trouwringen en de ringen van onze ouders werden óók gestolen. Maar hij verkocht ze schaamteloos door. Een schande wat hij hier durft te vragen."





Vonnis op 24 april.