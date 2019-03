Joost Vandendries breekt Belgisch record: aan 218 kilometer per uur op ski’s de berg af GUS

26 maart 2019

14u50 0 Veurne Joost Vandendries (47) afkomstig van Veurne maar woonachtig in Tombeek heeft het Belgisch record snel skiën verbroken. Op de wereldbekermanche in het Franse Vars haalde hij een topsnelheid van 218,845 kilometer per uur. Dat is drie kilometer per uur sneller dan het vorige Belgische record.

Zaterdag deed hij al een eerste poging en toen haalde hij 211 kilometer per uur. Maandag ging het beter. Hij brak het 22 jaar oude Belgische record van François Delcorte op de piste de Chabrières. Om het wereldrecord speedski te breken zal Joost nog sneller moeten. Ivan Origone vestigde dat drie jaar geleden met een snelheid van net geen 255 kilometer per uur. Zo’n snelheid haal je uiteraard alleen maar dankzij een speciale uitrusting zoals je op de foto kan zien. Op de wereldbekermanche in Vans eindigde Vandendries twaalfde.