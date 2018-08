Jongeman belandt op dak in gracht 08 augustus 2018

02u43 0 Veurne Een jongeman uit Houthulst is gistermiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de bochtige 's Heerwillems tussen Pervijze en Veurne.

Getuigen zeggen dat de man rond 16 uur met hoge snelheid over de weg reed en zich misrekende in een bocht. Hij zag plots een vrachtwagen op de weg rijden en probeerde nog uit te wijken. Zijn auto werd onbestuurbaar, ging aan het tollen, ging over de kop en belandde op zijn dak in de gracht. Meteen na het ongeval begon de motor van de auto te roken, terwijl de jongeman nog in de wagen zat. De brandweer van Veurne, een ambulance en een mug-dienst repten zich ter plaatse. De brandweer had zijn vrachtwagen met kraanarm mee en kon de auto zo wat optillen om de brandweermannen meer ruimte te geven om de jongeman te bevrijden. Pas na enige tijd kon hij bevrijd worden. Na verzorging ter plaatse werd de twintiger uit Houthulst in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Sinds gisteravond is de bestuurder niet meer in levensgevaar.





Door het ongeval en de reddingswerken was de 's Heerwillems plaatselijk een tijdje afgesloten. In het verleden gebeurden al vaker zware ongevallen op de weg. Het is er erg bochtig en er wordt vaak snel gereden. In juni nog vloog een wagen de gracht in 's nachts en in februari belandde een vrachtwagen er naast de weg. Het laatste dodelijke ongeluk gebeurde in december 2016. Toen verloor een aannemer er het leven nadat hij tegen hoge snelheid van de weg afging en tegen een boom belandde. (JHM)