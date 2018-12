Jong gezin met kinderen dakloos na zware brand in Eggewaartskapelle Jelle Houwen

09 december 2018

20u47 1

In de Heydehoekstraat in Eggewaartskapelle nabij Veurne woedde zondagavond een zware uitslaande brand in een alleenstaande woning. Die brand werd even voor 19 uur opgemerkt en begon aanvankelijk als een gewone schoorsteenbrand. Maar toen het korps van Veurne ter plaatse kwam bleken er vlammen uit de schouw te slaan en was er een flinke rookontwikkeling aanwezig onder het dak.

Daarom werd snel versterking ingeroepen. In een mum van tijd evolueerde de schoorsteenbrand dan ook in een zware uitslaande brand. Een uur later stond gans het dak van de woning in lichterlaaie. Er werd onder meer versterking opgeroepen bij de korpsen van Lo-Reninge en Oostduinkerke die elk een tankwagen ter plaatse stuurden. Ook daarna werd nog versterking opgeroepen want de bluswerken bleken niet echt te vlotten, mede door de strakke wind die het vuur aanwakkerde eenmaal er een gat in het dak was gebrand. De brandweer was zondagavond urenlang bezig met het blussen van de woning, die wellicht reddeloos verloren is. Het is niet duidelijk of de bewoners aanwezig waren toen het vuur ontstond in de woning maar er vielen in ieder geval geen gewonden. In het huis woont een jong gezin met kinderen. Zij kunnen niet terugkeren naar huis en voor hen wordt een noodopvang gezocht.