Jef Germonpré neemt ontslag

Raadslid Jef Germonpré (67) uit Veurne heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen als gemeenteraadslid en zal de CD&V-lijst ook niet meer trekken. "Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag", verduidelijkt lokaal CD&V-voorzitster Lies Dezeure. "Wat er precies aan de hand is, weet ik niet maar hij liet me weten dat hij meer tijd wil hebben voor zijn familie. Misschien heeft hij zijn politieke functies wat onderschat. We moeten nu op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Hopelijk vinden we die tegen het einde van deze maand. In de gemeenteraad is Paul Jansseune de eerste opvolger voor Jef Germonpré. Mocht hij die functie weigeren, dan komt Luc Bultheel in aanmerking." In februari vorig jaar besliste het CD&V-bestuur om Jef Germonpré de lijst te laten trekken. Toen waren de twee vrouwelijke schepenen en OCMW-voorzitster daarvoor geen kandidaat. Oud-burgemeester Jan Verfaillie zette na drie legislaturen een stap opzij. De tegenvallende verkiezingsuitslag in 2012, waarbij hij zijn stemmenaantal zag halveren naar ongeveer 1.200, was voor het CD&V-bestuur de hoofdreden om een nieuwe lijsttrekker te zoeken. Die zoektocht moeten ze nu hervatten. Jef Germonpré zette in 2000 zijn eerste stappen in de gemeenteraad. In de vorige legislatuur was hij bijna twee jaar schepen van onder meer Sport. Als eerste opvolger belandde hij na de verkiezing van 2012 toch in de gemeenteraad. (GUS)