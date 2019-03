Jaar na moord op parking rechtbank: moraliteitsonderzoek volop bezig, dader berust in gevangenis Jelle Houwen

07 maart 2019

17u01 0 Veurne Vandaag is het exact 1 jaar geleden dat de rechtbank van Veurne opgeschrikt werd door een moord op de parking. De 60-jarige Rita Waeles werd er met een schroevendraaier doodgestoken door haar ex-man Mohamed Koukouh (69) , met wie ze bijna 40 jaar gehuwd was. De twee hadden net hun echtscheiding geregeld in de rechtszaal. “Het moraliteitsonderzoek naar beiden loopt nog, om een beeld te krijgen van hun leven. We wachten ook nog op het psychiatrisch verslag”, zegt Koukouhs advocaat Kris Vincke. Een proces is allicht nog niet voor halfweg 2020.

De feiten van die woensdagochtend rond 9.30 uur zorgen voor een schok. In de familierechtbank verschenen zowel Mohamed Koukouh als Rita Waeles en haar nieuwe vriend, de Nederlander Erik Kuiper. Rita was met hem een nieuwe relatie begonnen en wilde scheiden van Koukouh, met wie ze bijna 40 jaar gehuwd was. In de familierechtbank werden de papieren ondertekend. Dat verliep allemaal in een rustige sfeer. De rechter bedankte hen zelfs voor de nodige sereniteit. Maar inwendig kookte er heel wat bij Koukouh, en de stemming sloeg op de parking buiten helemaal om. Koukouh riep de vrouw naar zijn auto, om haar enkele dozen met haar spullen te overhandigen. Terwijl de koffer openstond, liep hij naar het achterste portier en haalde een T-schroevendraaier tevoorschijn. Daarmee stak hij Rita in de hartstreek. De vrouw overleed ter plaatse. Koukouh vluchtte via binnenwegen naar de woning in Lo-Reninge maar kon nog voor aankomst onderschept worden. Sindsdien zit hij in de cel.

Berusting lot

Op 12 juli werd een reconstructie gehouden van de moord. Koukouh, die nu 69 is, maakte daar een vermoeide indruk. De man zou ernstig sukkelen met zijn gezondheid. “Zijn gezondheid is onder controle maar de man raakt natuurlijk stilaan op leeftijd”, zegt zijn advocaat Kris Vincke. “De man stelt het vrij goed in de gevangenis omdat hij er ook in berust dat hij er nog lange tijd zal verblijven. Hij weet wat hij gedaan heeft en zal er ook de gevolgen van dragen. Het is wel zo dat de man vanaf dag 1 blijft volhouden dat hij de feiten zeker niet gepland heeft. Alles gebeurde pas nadat er ruzie ontstond op de parking. We hopen dat we dit zo snel mogelijk kunnen uitleggen aan een assisenjury maar weten ook dat dit nog een tijd op zich zal laten wachten. De moraliteit is nog niet rond en ook het psychiatrisch verslag werd nog niet neergelegd. Daarop wachten we nog. Daarna hopen we dat alles toch snel kan gaan want dit lijkt me geen dossier om snel aan te slepen. Mijn cliënt is intussen 69 en wil toch ook weten waar hij aan toe is.” Een assisenproces lijkt er evenwel niet voor de zomer van 2020 aan te komen.