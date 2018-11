Jaar cel voor zware drugsverslaafde 17 november 2018

02u23 0

Een zware drugsverslaafde kreeg van de strafrechter in Veurne 1 jaar cel en 8.000 euro boete





wegens het invoeren van drugs. T.Z. trok gedurende twee jaar geregeld naar Nederland om daar cannabis en cocaïne aan te kopen. De man zelf bleek eerst een heroïneverslaving te hebben gehad, maar 'stapte' over op cocaïne. Hij daagde niet op voor zijn proces.





"En dat is erg jammer, want ik had hem graag gezien", sprak de procureur. "Ik had hem graag voorwaarden opgelegd, want het blijkt erg nodig te zijn. Hij is zo verslaafd en soms zo ver heen dat de politie al tussenbeide moest komen omdat hij zijn ouders bedreigde en zelfs een keer omdat hij zijn hond wilde wurgen. Maar een rechtszaak interesseert hem blijkbaar niet."





(JHM)