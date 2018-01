Is bouwstop in historisch centrum nodig? NA WEIGERING APPARTEMENT BIJ GESCHIEDKUNDIGE VILLA IN HET JAAGPAD GUDRUN STEEN

19 januari 2018

02u43 1 Veurne Het Veurnse schepencollege heeft de bouwaanvraag van een projectontwikkelaar geweigerd die bij een oude villa langs het Jaagpad 6 een appartementsgebouw wou realiseren. Daartegen waren acht bezwaarschriften ingediend waarvan één ondertekend door 250 mensen. Vastgoedmakelaar Willy Debandt pleit voor een bouwstop in het historisch centrum.

"Het ingediende project langs het Jaagpad, een gebouw met 13 woongelegenheden over 4 bouwlagen, is te hoog en past qua grootte niet bij de oude villa met erfgoedwaarde", duidt schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus) het negatief advies van het schepencollege. "De adviesraad Gecoro was er wel voor te vinden maar een aantal buurtbewoners dienden bezwaar in. De projectontwikkelaar is nu aan zet. Op die locatie kan zeker een appartementsgebouw komen maar dan mag dat niet hoger zijn dan zes meter en het moet ook passen bij de villa."





Veurns vastgoedmakelaar Willy Debandt, die vlakbij het Jaagpad woont, is tevreden. "Een bouwstop in de historische binnenstad is nodig voor het behoud van het authentieke karakter. Het project in Jaagpad 6 past niet bij de oude villa en we vreesden voor het uitzicht en een verhoogde parkeer- en verkeersdruk. Het is zonde dat er in de Veurnse stadskern 'dozen' neergepoot worden die niet passen bij de historische gebouwen. Kijk maar in de Oude Vestigingsstraat of naar wat er momenteel gebouwd wordt op de site van de Rethorica bij het Rösrathplein. Appartementen horen vooral in de stadsrand. Hopelijk breidt het stadsbestuur zijn historisch centrum ook verder uit richting de kanalen. De woonbuurt bij het Jaagpad bijvoorbeeld zou daarin zeker opgenomen moeten worden."





"Bouwstop verregaand"

Oppositieraadslid Wouter Vanlouwe (N-VA) vindt een volledige bouwstop te verregaand. "Een hypermodern appartementsgebouw naast een historische gevel vloekt, zeker in ons centrum. Naast de hoogte zou ook het uitzicht van nieuwbouwprojecten aan voorwaarden moeten voldoen. Het beschermd stadsgezicht verder uitbreiden brengt voor de eigenaars ook beperkingen met zich mee. Het gezond verstand moet primeren én overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed." De Grote Markt en delen van de aanpalende straten zijn al jaren beschermd als stadsgezicht. "Voor de honderdtal gebouwen in dat gebied bereiden we een beheersplan voor zodat eigenaars een premie kunnen aanvragen bij renovatiewerken", reageert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "Het uitzicht van een gebouw is subjectief en kunnen we niet in een reglement omschrijven. Ik wil Veurne niet onder een glazen stolp zetten. Er moet ruimte blijven voor hedendaagse projecten als die passen in de omgeving en de bouwhoogte beperkt blijft."