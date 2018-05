Inner Wheel Westkust steunt kankerpatiënten AZ West 26 mei 2018

Leden van Inner Wheel Westkust, met Michèle Vandermeeren als voorzitster, hebben 2.500 euro gegeven aan de directie van AZ West in Veurne. "Met dat geld kunnen 100 kankerpatiënten genieten van een verwenmoment", weet Michèle. "In het nieuwe oncologisch dagziekenhuis in Veurne komen dagelijks patiënten voor hun behandeling. Tussendoor krijgen ze éénmalig de kans te genieten van een extraatje in de vorm van een verwenbon van 25 euro. Dat gaat van een bon voor boeken tot een boeket bloemen."





(GUS)