Hooverphonic is headliner op affiche Veurne La Fête in september GUS

10 april 2019

06u57 0 Veurne Vrijdagavond 6 september kan je alvast aanduiden in jouw agenda want dan vindt de zevende editie van Veurne La Fête plaats op de Grote Markt.

“We zijn trots dat we voor dat gratis evenement opnieuw een topper hebben kunnen boeken. Niemand minder dan Hooverphonic zal optreden”, laat toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus) weten. “De komende weken en maanden maken we nog drie bands bekend maar de headliner ligt al vast. Het festival start om 20 uur. In het verleden konden we telkens grote namen naar Veurne aantrekken. Ik denk maar aan Ozark Henry en Regi vorig jaar of K’Choice in 2017. Telkens zorgt Veurne La Fête voor een gezellige drukte in het centrum van onze stad.”