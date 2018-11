Hallucinant: trein mist op haartje na bestuurder MAN RIJDT DOOR SLAGBOMEN EN WORDT NET NIET GERAAKT JELLE HOUWEN

24 november 2018

02u25 0 Veurne Naar aanleiding van het dodelijke treinongeluk donderdag in Tielt heeft de politiezone Spoorkin een hallucinant filmpje gedeeld op haar Facebookpagina van een bijna-crash met een trein in Avekapelle.

Wat de precieze oorzaak is van het treinongeluk aan de overweg in de Meulebeeksesteenweg in Tielt donderdag wordt nog onderzocht. Een 90-jarige man kwam daarbij om het leven, mogelijk toen hij verblind werd door de zon. De fatale crash roept bij politiezone Spoorkin herinneringen op aan 11 november. Toen gebeurde in de Reygaertdijkstraat ei zo na hetzelfde. Maar daar liep het gelukkig wél goed af.





Dwars door slagbomen

De beelden dateren van Wapenstilstand 11 november. Ter hoogte van de overweg in Avekapelle reed een man er zonder stoppen dwars door de slagbomen. Die vlogen aan splinters en de man reed verder. Net op dat moment passeerde de trein van lijn De Panne - Lichtervelde er in volle vaart. De trein hield daar een pieksnelheid van 140 kilometer per uur. Nauwelijks een seconde nadat de auto de sporen over was, raasde de trein voorbij. Het heeft dus geen haar gescheeld of ook daar was een zwaar treinongeval gebeurd, waarbij haast zeker een dodelijk slachtoffer was geweest. Laat staan van het feit dat de auto door de snelheid van de trein tegen de huizen was gekatapulteerd. De machinist van de trein maakte meteen een noodstop en verwittigde de NMBS en de politie. Omdat de machinist zo in shock was van hetgeen zich net voor zijn neus had afgespeeld, werd beslist om hem te vervangen. Een andere machinist zette de treinreis met de passagiers verder. De politie Spoorkin startte een onderzoek en toen bleek dat er camerabeelden waren die alles hadden geregistreerd. Die beelden werden opgevraagd en daarop was de nummerplaat duidelijk te zien. "We konden de identiteit van de bestuurder achterhalen en het blijkt om een man uit de buurt te gaan", zegt korpschef Devid Camerlynck.





"De man is goed bekend met de plaats en het feit dat daar een spooroverweg is. Het is nog niet duidelijk of de man verward was, verblind of dat er een andere oorzaak is. Het PV werd overgemaakt aan het politieparket." Dat moet beslissen of het de man voor de politierechter brengt.





Bevolking waarschuwen

"Met deze beelden willen we de bevolking nogmaals waarschuwen", zegt korpschef Camerlynck. "Wat dan ook de oorzaak is van dit incident, bij een overweg moet iedereen altijd dubbel zo voorzichtig zijn. Zeker in deze tijd van het jaar waarin de zon laag staat. Het is goed mogelijk dat deze bestuurder verblind was. We vragen dus iedereen om altijd aandachtig te zijn op de weg, zeker bij spoorovergangen." De beelden werden gisteren in een mum van tijd duizenden keren bekeken.