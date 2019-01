Guido Hoste (75) voor het eerst schepen GUS

10 januari 2019

11u40 0 Veurne De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.

Veurne Je moet daarvoor 75 jaar geworden zijn. Guido Hoste (CD&V) debuteert in het Veurnse schepencollege.

Guido Hoste deed in 2012 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing en kreeg voldoende stemmen voor een zitje in de gemeenteraad. Deze legislatuur is hij schepen van Huisvesting, Welzijn en Middenstand en zit hij het bijzonder comité voor sociaal beleid voor. “Mijn bijzondere aandacht gaat naar de kwetsbaren, de vrijwilligers en de verenigingen”, somt hij op. “De thuiszorg uitbreiden is één van mijn ambities. We moeten ook blijvend investeren in het woonzorgcentrum en de uitbouw van assistentiewoningen. Gezien mijn vroegere actieve loopbaan zal ik bijzondere aandacht hebben voor de middenstand. Hard werken is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen.” Guido Hoste groeide op in een warm nest in Nieuwkapelle. Samen met Lucienne Verweirder heeft hij twee kinderen en twee kleinkinderen. Liefst 35 jaar werkte hij voor het vroegere Vormingsinstituut Veurne-Diksmuide-Westkust en 13 jaar voor de bedrijvencentra in Veurne en Ieper. In zijn vrije tijd is hij koster-organist en doet hij al twintig keer mee aan de Vierdaagse van de IJzer.