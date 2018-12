Grote brand op kerstmarkt? Nee: rookmachine treedt vanzelf in werking Jelle Houwen

18 december 2018

11u45 0

De brandweer van Veurne is even voor 8 uur moeten uitrukken naar de kerstmarkt op de Grote Markt. Daar zou er er brand uitgebroken zijn in de grote, houten chalet van de de Eisbar. Dat is dé blikvanger van de kerstmarkt. Toen de brandweer ter plaatse was, hing er heel wat rook boven de chalet. In combinatie met de brandende kerstlichtjes leek het alsof het om vuur ging. Niets was minder waar: blijkbaar was de rookmachine in de chalet plots in gang geschoten. De situatie was dus meteen onder controle.