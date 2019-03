Groot scherm, eet- en drankstanden, grotere terrassen en dj op Grote Markt voor AG Driedaagse Brugge-De Panne GUS

25 maart 2019

11u59 0 Veurne Voor de eerste keer is Veurne partner van de AG Driedaagse Brugge-De Panne, die op 27 en 28 maart op de wielerkalender staat. Ze maken er in de boetestad dan ook één groot wielerfeest van met een groot scherm, eet- en drankstanden en een dj op de Grote Markt. De horeca biedt aangepaste menu’s aan en mag de terrassen uitbreiden.

Het Veurnse stadsbestuur ondertekende de samenwerkingsovereenkomst vorig jaar al. Die loopt tot en met 2021. Veurne betaalt de organisatie jaarlijks 15.000 euro. “We zien het veel ruimer dan een passage van een belangrijke wielerwedstrijd”, duidt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). “Door de steun van de horeca en handelaars, maar ook van Veurne Toe Koer en Veurne@Work vormen we onze Grote Markt woens- en donderdag om tot een wielerdorp. De heren passeren woensdag twee keer door onze stad. Via Houtem en De Moeren rijden ze Veurne 40 kilometer voor de finish in De Panne een eerste keer binnen. Daarna komt de wielerkaravaan door de Sint-Idesbaldusstraat terug naar de stad. Via de Panne- en Noordstraat trekt het peloton dwars over de Grote Markt naar de Zuidstraat, de Ieperse Steenweg, Bulskamp en de Moeren. Donderdag kan je de dames zelfs drie keer bewonderen in onze stad. Op de Grote Markt zenden we beide wielerwedstrijden live uit op een groot scherm. Verschillende drank- en eetstanden maken het extra gezellig. Een dj zorgt voor sfeer. Voor kinderen staat er een springkasteel en een stand voor grime en glittertattoo’s. Tot slot kan de horeca een graantje meepikken door de terrassen uit te breiden. We zetten een extra tapinstallatie.”

De doortocht door het centrum van Veurne zal enige hinder veroorzaken. De passages op woensdag zijn vanaf 15.15 uur en donderdag vanaf 15 uur. Het duurt tot ongeveer 16.30 uur. De straten waardoor de renners rijden zullen dan uiteraard verkeersvrij gemaakt worden. De wekelijkse woensdagmarkt verhuist naar de Lindendreef en de Sporkinstraat.