Groep van 18 vluchtelingen opgepakt nabij industrieterrein 16 februari 2018

02u37 0 Veurne De politiezone heeft gisteren rond 9 uur een groep van 18 transitmigranten uit Eritrea opgepakt langs de Vaartstraat in Veurne, waaronder een zwangere vrouw en drie minderjarigen. "Wij treffen soms dagelijks transitmigranten aan in onze zone, maar zo'n grote groep is uitzonderlijk", zegt commissaris Toon Fonteyne.

"We kregen de melding van een dertigtal vluchtelingen op en rond het industrieterrein", zegt commissaris Toon Fonteyne van de politiezone Spoorkin. "We gingen meteen ter plaatse met een groot aantal manschappen. Toen ze ons zagen, namen heel wat vluchtelingen de benen. Uiteindelijk hebben we er achttien staande gehouden. Dat verliep zonder grote incidenten. Die mensen hebben in hun tocht richting het Verenigd Koninkrijk ongetwijfeld al vaker met de politie te maken gehad", aldus de commissaris. "Het gaat om tien mannen en acht vrouwen, onder wie een zwangere vrouw en drie 17-jarigen. Ze zouden uit Eritrea komen en belandden naar eigen zeggen in Veurne nadat ze in Brussel in een vrachtwagen waren gekropen. Ze krijgen drinken en eten in ons commissariaat terwijl Dienst Vreemdelingenzaken hen registreert en vingerafdrukken afneemt."





Verschuiving?

Of het incident een gevolg is van de bewaking op de snelwegparkings, is niet zeker. "Het is nog te vroeg om over een verschuiving richting de secundaire wegen te spreken. Wij treffen soms dagelijks transitmigranten aan in onze zone, met of zonder bewaking op de snelwegparkings. Zo'n grote groep is wel uitzonderlijk", besluit Fonteyne.





Actie Voorpost

Om de vluchtelingenproblematiek aan te kaarten, heeft het extreemrechtse Voorpost gisterenmorgen actie gevoerd langs de E40. Op negentien opritten hingen ze een bordje met het opschrift 'Opgepast! Overstekende illegalen', een verwijzing naar het ongeval van eind januari in Jabbeke waarbij een vluchteling om het leven kwam na een aanrijding op de E40. (BBO)