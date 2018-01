Golfen in het centrum? Het kan! 26 januari 2018

02u54 0 Veurne Voortaan kan je in het centrum van Veurne golfen. "We richten ons tot families, verenigingen en bedrijven vanaf zes personen die onze stad op een sportieve manier willen ontdekken", verduidelijkt toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus).

"We merken dat de bezoeker steeds vaker op zoek is naar belevingsvolle activiteiten." Vincent Hellemans van City Golf onderlijnt dat hij een goede verzekering heeft voor de deelnemers mochten die per ongeluk een golfballetje tegen een persoon of glas slaan. "Het zijn trouwens zachtere golfballetjes dan gewoonlijk en we kiezen veilige plaatsen uit om te spelen. Het principe is simpel. We leggen een afslagmatje in kunstgras op gekende plekken in de stadskern. De deelnemers moeten in zo weinig mogelijk slagen de bal tot bij het vlaggetje laten rollen." De locaties in Veurne zijn de Grote Markt, Handboogstraat, Appelmarkt, de Kaaiplaats bij de jachthaven, de Sint-Denisplaats, het Vaubanpark en het Walburgapark. "We geven telkens een korte initiatie, brengen alle nodige materiaal mee en de begeleider zorgt voor een toeristisch woordje uitleg", vervolgt Vincent. "Obstakels zijn er genoeg in het straatbeeld. Ik denk maar aan zitbanken en fonteinen. We hebben een toer van zes en negen holes uitgewerkt die 20 of 25 euro per persoon kost. Golfervaring is zeker geen must. Het gaat hem vooral om een ludiek spel waarbij je de stad op een andere manier ontdekt. Veurne zorgt met City Golf voor een primeur aan de Westkust.





De andere West-Vlaamse steden waar golfen in het openbaar kan, zijn Oostende, Roeselare, Kortrijk, Waregem en Ieper. In heel Vlaanderen kan City Golf al op meer dan dertig plaatsen. Wie een balletje wilt slaan moet vooraf reserveren via City Golf op 0498 39 56 94 of via Toerisme Veurne.





Info: www.city-golf.be. (GUS)