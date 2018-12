Golf van steunacties voor gezin dat huis verloor in brand Evelyne Deloz (43): “Dit is echt fantastisch. Mensen hebben écht een groot hart” Jelle Houwen

14 december 2018

13u17 0 Veurne Nog geen week nadat een zware brand het huis van Evelyne Deloz (43) en Dirk Vandenberghe (46) en hun drie zonen verwoestte komt er al een golf van steunacties op gang. Zo staan er sinds deze middag spaarpotjes bij de handelaars in Pervijze en zetten de scholen van de kinderen hulpacties op. “En van tal van mensen kregen we heel wat spullen: een wasmachine, handdoeken, borden, noem maar op. Dit is echt fantastisch”, zegt Evelyne.

Het grootste deel van hun hebben en houden van het vijfkoppige gezin bleef zondagavond in de zware brand in hun huis, langs de Heydehoekstraat in Eggewaartskapelle. Het nieuws dat het gezin hun huis kwijt raakte heeft veel mensen beroerd. Niet enkel in Eggewaartskapelle en Veurne, maar ook in Pervijze, waar het gezin vroeger woonde en nog erg gekend is. Heel wat lokale handelaars zetten sinds vrijdagmiddag een spaarpotje in hun zaak waar klanten een centje in kunnen stoppen om het gezin wat te helpen. Maar niet enkel bij de handelaars wordt het gezin geholpen. Tal van vrienden, familieleden en zelfs nobele onbekenden helpen Evelyne, Dirk, Quinten (17), Seppe (11) en Wout (11) waar ze kunnen.

Van handdoeken tot wasmachine

Al sinds de dag na de brand krijgt het gezin tal van goederen toegestopt. “Het is echt fantastisch”, zegt Evelyne. “We zijn haast alles verloren in het brand, in het vuur of in de verstikkende rook. We hadden bijvoorbeeld geen bord meer om uit te eten. Maar dankzij heel wat lieve mensen nu weer wel. Er zijn hier al tal van mensen geweest met pakweg kleding, handdoeken, borden tot zelfs een wasmachine toe. En er zijn ook mensen die ons financieel willen steunen. Nochtans vragen we daar zelf niet om, want we willen echt van niemand geld vragen. Maar het gebeurt spontaan en het doet ons ongelofelijk veel deugd. Je hoort altijd en overal dat de wereld steeds vreemder geworden is en veel egoïstischer. Maar wij geloven nu echt wel het tegendeel. Er zijn zovéél mensen met een groot warm hart, het is echt indrukwekkend.”

Acties in scholen

Ook de twee scholen waar de zonen school lopen zijn in actie geschoten. In het VTI van Veurne plannen ze acties en een verkoop om Quinten en Seppe te steunen. “Met de opbrengst daarvan willen we vooral nieuw speelgoed en boeken voor hen kopen, want we mogen niet vergeten dat zij óók alles kwijt zijn door de brand”, zegt Evelyne. En in de vrije bassischool in Pervijze, waar Wout zit, staan sinds vrijdag twee spaarpotjes. “Heel veel leerlingen, ouders en leerkrachten zijn begaan met de situatie van de getroffen familie”, zegt directrice Roselijn Versteghe. “We willen dan ook graag iets doen om hen een hart onder de riem te steken. Eerst dachten we eraan om kleding in te zamelen maar dat bleek niet nodig. We hoorden dat Wout sinds de brand niets meer van speelgoed heeft. Daarom staan er nu die spaarpotjes. Met de opbrengst daarvan willen we graag wat speelgoed voor hem kopen. Volgende week organiseert de school nog een kerstmarkt waarvan de opbrengst naar de ouders van Wout gaat.” Op de kerstmarkt kan men genieten van allerlei lekkernijen gemaakt door de kinderen van de school.

Huurhuis gevonden

Nadat ze deze week nog in een vakantiehoeve in Beauvoorde verbleven is er intussen een huurhuis gevonden voor het gezin. “Zowel de politie, de wijkagent, de brandweer als de stad hebben samen gezocht naar iets geschikt”, vertelt Evelyne. “Voor een gezin met 5 kinderen was dat niet evident. Er werd nu toch iets gevonden, een huis dat net te huur stond aan de kerk van Eggewaartskapelle. Dit weekend zullen we het huisje met alle gekregen spullen inrichten om dan zo snel mogelijk te verhuizen. Ja, het is vlakbij ons eigen huis en we zullen dagelijks aan de brand herinnerd worden zo. Maar dat vinden we oké, zo kunnen we ook de herstelwerken van dicht opbouwen. Maar die zullen wellicht een jaar in beslag nemen”, besluit Evelyne.