Gezocht: eigenaars gestolen fietsen 10 juli 2018

02u40 0

De lokale politie Spoorkin is op zoek naar eigenaars van gestolen fietsen. Bij een onderzoek werden heel wat gestolen tweewielers teruggevonden. Een groot deel kon al terugbezorgd worden, omdat die mensen aangifte deden. Maar van een vijftal fietsen zijn de eigenaars nog steeds spoorloos. De politie plaatste foto's van die tweewielers op haar Facebookpagina. Bezichtigen kan in het commissariaat in Veurne. Wie denkt op de fiets recht te hebben, zal dit wel moeten kunnen bewijzen. (JHM)