Gewond na botsing 16 maart 2018

Op het kruispunt van de Vaartstraat met de Zuidburgweg in Veurne is een vrouw gisterenavond lichtgewond geraakt. Twee wagens botsten toen een van hen geen voorrang verleende. Een vrouw in een Chrevolet werd geraakt aan de kant van het bestuurdersportier. De dame in kwestie kon zelf niet uit haar wagen geraken en werd met hulp van de ambulanciers eruit gehaald. De verkeershinder door het ongeval bleef beperkt. (JHM)