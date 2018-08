Gentse horecaman drijvende kracht achter vakantieboot Romain 30 augustus 2018

02u34 0 Veurne Voor 125 euro per nacht kan je in de jachthaven van Veurne logeren op het water. Frederic Hautekeete (32), die in Gent café Romain runt, is er de drijvende kracht achter.

"De vakantieboot heet Romain, net zoals mijn horecazaak in Gent. De zaak is vernoemd naar de Gentse theaterman Romain Deconinck. Ik heb het project eerst in Gent proberen op te starten, maar daar zagen ze het niet meteen zitten waardoor ik het na zeven weken heb stopgezet. In Veurne vond ik wel een ideale uitvalsbasis. Vlak bij woonzorgcentrum Ter Linden op de Duinkerkevaart heeft de Romain nu zijn vaste ankerplaats. De boot bestaat uit twee slaapkamertjes, een badkamer met douche, een open keuken met leefruimte en buiten een terrasje. We mikken op gezinnen met maximaal twee kinderen of koppels die op een unieke locatie tot rust willen komen. Een tochtje op het water zit er niet in, want de boot blijft liggen. Ook zwemmen in de rivier is verboden. Zwemvesten zijn wel aan boord, voor de veiligheid."





"Als de logementen op de vakantieboot een succes worden, willen we het project gerust uitbreiden", zegt Frederic. "We denken ook na over een duurzame aanpak met zonnepanelen en een groendak, maar eerst moeten de zaak nog wat groeien." Toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus) juicht het initiatief alvast toe. "Het past in onze visie om ons meer toe te spitsen op het belevingstoerisme."





Een verblijf reserveren op de Romain kan via het e-mailadres extravert@outlook.be of via het telefoonnummer 0477/68.05.71. (GUS)