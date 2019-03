Geen treinverkeer door persoonsongeval, zelfde lijn ook verstoord door stormweer JHM

11 maart 2019

06u34 17

Het treinverkeer op lijn 73 van de NMBS dat loopt van De Panne tot Deinze (lijn De Panne – Gent) kent momenteel grote hinder door twee feiten. In het begin van de lijn, ter hoogte van Koksijde-Veurne gebeurde maandag rond 5.30 uur een persoonsongeval. Op volle sporen werd een persoon aangereden tussen Veurne en De Panne. De politie onderzoekt momenteel de omstandigheden van die dodelijke aanrijding. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. Daardoor is het treinverkeer er plaatselijk onderbroken en legt de NMBS vervangbussen in. Op dezelfde lijn is er evenwel al sinds gisteren hinder tussen Lichtervelde en Deinze. Daar zijn de bovenleidingen beschadigd door het stormweer van zondag. D”ie herstellingen zullen zeker nog tot de middag duren”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “De ploegen werkten de ganse nacht door om de hinder te beperken en alles zo snel mogelijk te herstellen". Ook daar zijn vervangbussen ingelegd.