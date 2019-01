Geen parkerende vrachtwagens meer in Brugsesteenweg GUS

09 januari 2019

10u58 1 Veurne Tot eind juni mogen vrachtwagenchauffeurs ’s nachts niet meer parkeren in de Brugsesteenweg tussen de Bedrijvenlaan en Knollestraat in Veurne.

Overdag mogen ze daar wel staan maar tussen 22 en 8 uur dus niet. Eerstdaags zullen de verbodsborden geplaatst worden. “Het gaat om een strook van één kilometer die speciaal is aangelegd om vrachtwagenchauffeurs te laten rusten”, legt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) uit. “We merken echter dat er ’s nachts verschillende problemen opduiken. De zichtbaarheid is dan sowieso beperkt wat de onveiligheid in de hand werkt. Dat stuk weg is ook gekend bij mensensmokkelaars en bovendien blijft er veel afval achter. Daarom voeren we tijdelijk een nachtelijk parkeerverbod in voor vrachtwagens. In juli zullen we dat evalueren.”