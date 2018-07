Geen muziek meer in winkelstraten 04 juli 2018

Het is stil in het Veurnse centrum en dat mag je letterlijk nemen. Midden in de soldenperiode beslist middenstandsvereniging Veurne Toe Koer de volumeknop van de luidsprekers aan de lantaarnpalen uit te draaien. "In 2016, toen onze vereniging startte, hebben we auteursrechtenorganisatie Sabam één keer betaald, maar toen vroegen we tot twee keer toe een projectsubsidie aan bij het stadsbestuur. We kregen nu een negatief advies. Het is onlogisch dat onze vzw die kosten moet dragen voor alle handelaars, dus ook de niet-leden. Bovendien weten we niet wie eigenaar is van die installatie. We betalen met onze vzw al de bevlagging." Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) vindt muziek in de winkelstraat geen prioriteit. "We hebben nog nooit betaald aan Sabam en zullen dat ook niet doen. Die muziek hoor je nauwelijks, veel luidsprekers zijn stuk en dus is muziek geen meerwaarde." (GUS)