Geen kleuterzwemmen, want beweegbare bodem stuk 10 maart 2018

Kleuters die in het zwembad van Veurne willen plonzen, zullen tot na het groot onderhoud van juni geen bodem meer voelen onder hun voeten. De beweegbare bodem is versleten en dus besloot het stadsbestuur om die voorlopig vast te zetten in een helling van 90 naar 135 centimeter in plaats 50 naar 90 centimeter. "Na de paasvakantie kan het kleuterzwemmen in schoolverband niet doorgaan en de waterpolospelers hebben iets minder diep water om te trainen, maar dat is geen belemmering", verduidelijkt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus). "We zullen de slijtage aan de beweegbare bodem in juni oplossen, wanneer het zwembad drie weken gesloten is voor groot onderhoud." In Veurne is er slechts één zwembad van 25 meter lang en is er geen afzonderlijk peuterbad. (GUS)