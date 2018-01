Gedupeerden massaal aanwezig op proces tegen 'maatpakinbreker' PETER H. STAAT TERECHT VOOR 49 INBRAKEN EN 24 POGINGEN BART BOTERMAN

Veurne Het was over de koppen lopen gisteren in de rechtbank van Veurne. Zo'n 30 slachtoffers kwamen een schadeclaim indienen tegen Peter H., de 'maatpakinbreker', samen goed voor meer dan 100.000 euro. De beklaagde staat terecht voor 49 inbraken en 24 pogingen in heel Vlaanderen. Helaas voor de slachtoffers werd de zaak meteen uitgesteld.

Aan een jarenlange reeks onopgeloste inbraken kwam in maart 2016 een einde. De professionele inbreker Peter H. werd in de Diamantwijk in Antwerpen opgepakt toen hij er had afgesproken om gestolen juwelen te verkopen. Speurders van de federale politie en de recherche van PZ Westkust waren toen al jaren met een onderzoek bezig. Maar Peter H., ex-paracommando uit de buurt van Londen, maakte het hen niet erg makkelijk. Zo had hij onder meer 24 aliassen, vooral namen uit Oostbloklanden, en verhuisde hij geregeld naar andere regio's in het land. Hij verbrak telkens alle contact met kennissen en vrouwelijke partners toen hij merkte dat speurders hem op de hielen zaten. Bij zijn inbraken kleedde hij zich steeds in een keurig maatpak, om niet op te vallen in de buurt.





Gisteren, 22 maanden na zijn arrestatie en zorgvuldig onderzoek, bracht het openbaar ministerie de zaak voor de Veurnse strafrechter. Peter H. wordt beticht van 49 inbraken en 24 pogingen. "Mijn cliënt heeft alles grondig opgebiecht en was na zijn arrestatie opgelucht dat hij na tien jaar liegen de waarheid kon vertellen. Doordat hij alles opbiechtte, hebben de speurders ook alles tot in de puntjes onderzocht. Mijn cliënt zit nu al 22 maanden in voorhechtenis, maar wil ook zo snel mogelijk een proces om te weten aan welke straf hij toe is", reageert zijn advocate Nadia Lorenzetti. Drie verdachten van heling, die overigens niet zijn aangehouden, werden mee gedagvaard.





Een dertigtal slachtoffers en een twintigtal advocaten uit de vier windstreken kwamen gisteren een schadeclaim indienen. De inbreker sloeg zowat overal toe: aan de kust van Knokke tot De Panne, regio Gent, regio Antwerpen en regio Leuven. Ook Ward Broucke (69) en Ingrid Vanneuville (65) uit de Bitterzoetlaan in Oostduinkerke stelden zich burgerlijke partij. "Wij werden bestolen in juni 2015, toen we onze kleinkinderen van school haalden. We waren nog geen drie kwartier weg en bij thuiskomst lag alles overhoop. Hij ging aan de haal met geld en tal van juwelen, waaronder emotionele zaken, zoals onze trouwringen en die van Ingrids ouders. Daar waren we niet goed van, omdat we een deeltje van onszelf werden afgepakt. Alles samen was de buit een kleine 10.000 euro", zegt Ward, gepensioneerd rechercheur van de PZ Westkust. "Ik ben trots dat mijn voormalige collega's de inbreker hebben gevat."





De zaak werd gisteren meteen uitgesteld naar een buitengewone zitting op vrijdag 19 januari om een andere rechter te laten zetelen. De voorzitter had de zaak namelijk al eerder behandeld in de raadkamer en dat mag niet volgens de wet. De beslissing werd op boegeroep onthaald bij de aanwezige burgerlijke partijen, waarvan sommigen een voormiddag vrijaf hadden genomen. Op vrijdag kunnen slachtoffers zich nog burgerlijke partij stellen. De zaak wordt allicht pas kort na de krokusvakantie gepleit. Het is uitkijken naar de vordering van het openbaar ministerie.