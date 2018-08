Gedaan met papiermolen: wijkinspecteurs doen ronde met tablet 28 augustus 2018

Gedaan met overtollige paperassen en lange procedures voor woonstcontroles in Veurne en Lo-Reninge. De wijkinspecteurs gaan sinds begin van de zomer met de tablet op het terrein. "Het hele proces van woonstinschrijving en -controle is nu gedigitaliseerd via gespecialiseerde, nieuwe software. Dat is zowel voor de burger als de wijkagent een grote efficiëntiewinst", zegt Devid Camerlynck, de korpschef van de politiezone Spoorkin.





"Voorheen duurde een nieuwe inschrijving met controle in de woning ongeveer twee weken. Nu neemt het hele proces slechts een dag in beslag. Minder administratie en minder papier is ook goed voor het milieu", reageert de burgemeester van Veurne Peter Roose (Veurne Plus). En dat is niet het enige. "In de software wordt ook de kwaliteit van de woongelegenheid opgenomen. Een efficiënte controle draagt ook bij aan het opsporen van sociale en domiciliefraude", zegt burgemeester Lode Morlion (CD&V) van Lo-Reninge. Daarnaast biedt de software nog een groot voordeel. "Ook andere informatie kan sneller gedeeld en opgevolgd worden, bijvoorbeeld het vakantietoezicht als inwoners op reis zijn", besluit korpschef Devid Camerlynck. De gemeente Alveringem doet overigens niet mee omdat het platform van het bevolkingsregister van de gemeente dat niet toelaat. (BBO)