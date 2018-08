Gecrashte jongeman reed véél te snel 09 augustus 2018

De bestuurder uit Houthulst die dinsdagavond in de gracht belandde en daarbij zwaargewond raakte, reed véél te snel. Dat blijkt uit een onderzoek van de deskundige van het parket. Getuigen hadden dat ook al verklaard. De twintiger haalde met zeer hoge snelheid een vrachtwagen in, maar misrekende zich in een bocht. Zijn Volkswagen begon te slippen, sloeg over de kop en crashte uiteindelijk tegen een boom in de gracht. Waarom de jongeman zo roekeloos rondreed, is niet duidelijk. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van de avond week het levensgevaar. (JHM)