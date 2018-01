Gasgeur vlak bij Colruyt 31 januari 2018

02u50 0

In de Vaartstraat in Veurne, vlak bij de Colruyt, hing er gisterenochtend even een gasgeur aan een woning. De brandweer en politie kwamen ter plaatse en sloten uit voorzorg een rijstrook af. Er moest niemand geëvacueerd worden en Eandis hielp nog zoeken naar de oorzaak van de geur. (JHM)