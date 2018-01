Gasgeur in stookruimte 27 januari 2018

In een kantoorgebouw op de Oude Beestenmarkt in Veurne ontstond gisterenmiddag een gasgeur in de stookruimte. Die is gelegen op de tweede verdieping maar de werknemers in het kantoorgebouw hadden er allemaal last van. De brandweer werd opgebeld die op zoek ging naar de oorzaak. Die kon even later gevonden worden bij de verwarming. De vertrekken werden nog geventileerd. Niemand moest naar het ziekenhuis met problemen door de gasgeur. (JHM)