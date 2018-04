Garnalenvisser voor rechter: te laat binnengevaren 21 april 2018

03u05 0

Een Nederlandse visser uit Den Helder riskeert in de strafrechtbank van Veurne een bijzondere straf. De procureur vroeg immers om de winst die hij maakte met de verkoop van garnalen verbeurd te laten verklaren. Cornelis K. voer in augustus 2016 uit met zijn vissersboot op onze Noordzee. Omdat er maar twee bemanningsleden waren in plaats van drie, moesten ze binnen de 48 uren terug zijn. Ze voeren echter te laat binnen. De visser gaf dat ook aan bij het sociaal secretariaat in Knokke. Omdat de reis dus niet wettelijk is, riskeert hij de winst van zijn vangst nu te verliezen. "Ik roep overmacht in: tijdens die reis draaide mijn net in mijn roer en daardoor kon ik niet tijdig binnenvaren", sprak Cornelis K. De man moet dat nu bewijzen. Als zijn uitleg klopt, moest hij dat genoteerd hebben in zijn logboek. Hij moet zijn logboek nu op 15 juni voorleggen als bewijs. (JHM)