Franky toont zijn 550 kerststallen in zijn woonkamer Dit en volgend weekend te zien tijdens Toeren en Loeren GUS

04 december 2018

10u11 0 Veurne De woonkamer van Franky Leune in Veurne staat boordevol met liefst 550 kerststallen. Die kan je dit en volgend weekend allemaal komen bewonderen in de G. Vermeerschlaan 11.

Chantal Decrop (62) en Franky Leune (63) startten op 8 oktober al met het plaatsen van hun kerstversiering. Dat dit echtpaar daar zoveel tijd voor uittrekt is niet ongewoon want ze plaatsen 550 kerststallen. “We bergen eerst alle decoratie in onze woonkamer op”, vertelt Franky. “Dan creëren we plaats door kasten, rekken, zetels, planken en salontafels op strategische plekken te zetten. Ik heb net mijn 622ste kerststal gekregen maar helaas kan ik zo’n groot aantal niet allemaal tentoonstellen. De klassieke boomschorsstalletjes met beelden heb ik dit jaar op zolder laten staan. We verzamelen sinds 2013 en die collectie groeide jaar na jaar onder meer door giften van mensen. Het begon voor de eerste editie van de kunstenpromenade Toeren en Loeren door Veurne. Daaraan doen we dit en volgend weekend al voor de zesde keer mee. Eens we alle stalletjes beneden hebben gezet, is het een opgave om uit die chaos rust te brengen door alles zijn plaats te geven. Dit keer hebben we het opnieuw helemaal anders aangepakt. Groot en klein, vorm en kleur, alles staat door elkaar. Hier en daar is er een eilandje zodat mijn stallen uit alle uithoeken van de wereld mooi tot hun recht komen. De bezoekers zullen versteld staan van de grote variatie in stallen. Je hebt ze echt wel in alle formaten, materialen en stijlen. De kleinste bijvoorbeeld is met een penseel met één haartje geschilderd op de kop van een nagel. Je ziet er ook uit Afrika, van de hand van een amateurkunstenaar en zelfs ééntje van Will Tura.”

De woonkamer is op 8, 9, 15 en 16 december open van 14 tot 18 uur. Zondag treedt het Plovikoor uit Beauvoorde om 15 uur op.