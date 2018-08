Foutje van 43.000 euro in gloednieuwe sportzaal 25 augustus 2018

02u41 0 Veurne De nieuwe sportzaal in de Noordstraat is nog maar vier maanden in gebruik en het stadsbestuur moet alweer bijna 43.000 euro investeren. De rode lijnen van het basketterrein zijn niet volgens de regels geschilderd.

"Het studiebureau had de belijning van de verschillende sportvelden uitgetekend en wij keurden dat goed", legt sportschepen Pascal Sticker (Veurne Plus) uit. "Na een controle door Basketbal Vlaanderen blijkt dat de twee basketterreinen niet voor officiële wedstrijden kunnen gebruikt worden. Dat komt omdat de rode belijning 1,4 meter te dicht bij de muur werd geschilderd. Het gevolg is dat we niet alleen de lijnen moeten verplaatsen, maar ook de vier basketkorven die we in het plafond hadden geïntegreerd. Dat is een ingrijpend werk omdat we de verschillende ophangsystemen en de elektrische bekabeling moeten aanpassen. Het is altijd ons doel geweest om met onze nieuwe sporthal zowel recreatieve als competitieve sporters aan te trekken."





Opvallend is dat Veurne geen eigen basketbalclub heeft. Waarom dan die investering? "Veel Veurnaars zijn aangesloten bij de basketclub van De Panne. Die vereniging gebruikt regelmatig onze zaal om te trainen en weldra kunnen ze hier ook officiële wedstrijden organiseren", antwoordt de schepen. De grote sportzaal zal de tweede en derde week van september gesloten zijn zodat de lijnen juist uitgetekend kunnen worden. (GUS)