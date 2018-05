Fietspad naar Beauvoorde bijna klaar 26 mei 2018

De officiële opening van het fietspad dat start aan de Nieuwe Herberg in Alveringem en verder doorloopt naar Izenberge en via Beauvoorde uitkomt op de gewestweg N8, vindt plaats op 1 juli. "Het is een project van de Vlaamse Landmaatschappij dat past in de ruilverkaveling Sint-Rijkers", duidt Veurns schepen Anne Dequidt (CD&V). "De grond die de grachten dempte voor de aanleg van het fietspad, moest een jaar rusten, zodat die voldoende stabiel was. Nu zitten we in de finale fase." (GUS)