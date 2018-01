Fietsers krijgen voorrang in Abdijstraat 02u48 0

De Abdijstraat in het centrum van Veurne wordt een permanente fietsstraat. Dat betekent dat fietsers er voorrang hebben op automobilisten. De gemeenteraad buigt zich daar maandagavond over. Dan komt ook het kortparkeren in de Karel Coggelaan aan bod. Daar zullen een tiental plaatsen aangeduid worden waar maximum een half uur geparkeerd mag worden. Het zijn maar een paar verkeersmaatregelen om een veiligere schoolomgeving te creëren.





"De vrije lagere scholen komen straks op één campus bij de Houtmarkt", duidt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).





"Bij het zebrapad brengen we lichtjes aan, op het Rösrathplein offeren we één busstrook op voor een voetgangerszone en het schoolbestuur zal een Octopuspaal aankopen voor de zichtbaarheid in de Karel Coggelaan. Een kiss & ride zone kan niet op het Rösrathplein omdat het risico op aanrijdingen met fietsers te groot is. Medewerkers van de eigen technische dienst zullen alle ingrepen uitvoeren." (GUS)