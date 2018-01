Fietser aangereden 02u34 0

Op de rotonde van de Vaartstraat met de Statiestraat werd een fietser zaterdagochtend aangereden door een auto. De fietser kwam zwaar ten val. Een politieagent per fiets was als eerste ter plaatse en diende de eerste zorgen toe. Een ambulancier nam over en bracht de man naar het ziekenhuis. Hij heeft wellicht zijn arm gebroken. (JHM)