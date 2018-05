Fiets gestolen? Leen er (tijdelijk) een van politie! 03 mei 2018

02u53 0 Veurne De politiezone Spoorkin blaast het project van de 'uitleenfiets' nieuw leven in.

Dat stierf enige tijd geleden een stille dood, maar wordt nu heropgestart om de slachtoffers van een fietsdiefstal te helpen. "Iedereen kent het gevoel wanneer je ziet dat je fiets gestolen werd. Dat roept woede op en zorgt voor praktische problemen", zegt korpschef Devid Camerlynck van politiezone Spoorkin. "Hoe geraak ik nu of morgen nog op mijn school, op mijn werk of thuis? Als politiezone willen we niet enkel de aangifte noteren maar onderzoeken hoe we het slachtoffer kunnen helpen. Daarom herstarten we het project van de 'uitleenfiets'". Vorig jaar noteerde de politie minstens 74 fietsdiefstallen. "Maar omdat niet iedereen aangifte doet, zijn dat er wellicht meer", aldus de korpschef. Het systeem werkt als volgt: 10 fietsen, die in het verleden zijn gevonden door de politie en waarvan de eigenaar zich nooit heeft gemeld, werden in samenwerking met Syntra West opnieuw op punt gezet. Wie bij de politiezone Spoorkin een aangifte komt doen van de diefstal van zijn of haar fiets, kan voor een periode van 1 week gebruik maken van een uitleenfiets. Via dit project willen we als politiezone een duwtje in de rug geven aan iedereen die zich op een duurzame manier in het verkeer begeeft." Het project gaat onmiddellijk van start. (JHM)