Fier als een gieter op kerstkindje Alyzé
Foto Benny Proot Mama Petra Pollet met de flinke Alyzé.

In het AZ West, tot voor kort het Sint-Augustinusziekenhuis, zag een kerstkindje het levenslicht. Alyzé werd maandagochtend geboren om 3.38 uur. Het meisje weegt iets meer dan 3,22 kilogram en is 49 centimeter groot. Mama Petra Pollet stelt het prima, papa Frederik Cottry en zusje Margot zijn uiteraard apetrots. Ook in het Henri Serruysziekenhuis van Oostende werd op kerstdag een kindje geboren. (TVA)