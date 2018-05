Feesten in historisch kasteel Sint-Flora 04 mei 2018

02u38 1

Vanavond opent Edgard Vileyn (68) uit Ieper officieel de deuren van het historische kasteel Sint-Flora in De Moeren bij Veurne.





Na acht jaar leegstand en verwaarlozing is het gebouw in ere hersteld. Edgard richtte er een grote feestzaal in, een orangerie en vier salons voor ontvangsten. In 2015 kocht hij het kasteel voor 675.000 euro tijdens een openbare verkoop.





"De orangerie is geschikt voor kleinere feesten terwijl de aanbouw uit 2004 geknipt is voor grotere evenementen", laat Edgard weten. "De authentieke schouwen en vloeren krijgen een extra cachet door de antieken meubels die we erin hebben geplaatst. Naast de twee feestzalen verhuren we het kasteel ook helemaal voor bijvoorbeeld bedrijfsfeesten of productvoorstellingen."





Het was de heer Moissenet die het kasteel in 1851 liet bouwen. In de zomer van 1917 verbleef koning Albert I er met koningin Elisabeth. Het heeft daarna ook nog een tijd dienst gedaan als gemeentehuis. In 2011 kwam kasteel Sint-Flora in het nieuws toen er opnames plaatsvonden voor de tv-reeks Parade's End. (GUS)