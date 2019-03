Fantastisch initiatief in wijk Petit Paris: “Twintig fruitbomen planten waarvan iedereen gratis mag plukken” GUS

14u29 1 Veurne In de Veurnse wijk Petit Paris willen inwoners Bart Goudeseune en Joke Bloeyaert in oktober een buurtpluktuin aanleggen. Via het Landschapsfonds kregen ze al 1.500 euro. De rest moeten ze via crowdfunding bijeen krijgen.

Het Veurnse stadsbestuur is het initiatief alvast genegen. “We juichen dergelijke participatieprojecten zeker toe”, reageert schepen van Leefmilieu Pascal Sticker (Veurne Plus). “Daarom hebben we het grasveld tussen de Georges Bouillartlaan en de Burgweg vrijgegeven voor de aanleg van een buurtpluktuin.” Daarmee zijn de initiatiefnemers tevreden. Ze hebben 26 oktober tussen 14 en 16 uur alvast aangeduid in hun agenda om de bomen, struiken en bloembollen te planten. Eerst moeten ze natuurlijk wel de nodige 3.000 euro bijeen zien te krijgen. “De helft daarvan krijgen we via het Landschapsfonds”, legt Bart uit.

Bloemrijke actie

“Om mensen te stimuleren een bedrag over te schrijven, hebben we een bloemrijke actie bedacht. Wie 5 euro geeft, krijgt één zakje bloemzaad. Geef je 10 euro, dan krijg je er twee. We zullen ook bloemzaadjes verkopen. Op het terrein dat we van het stadsbestuur in bruikleen krijgen, zullen we twintig fruitbomen planten, tientallen bessenstruiken en vele bloembollen. Iedereen uit de buurt mag dan gratis bessen en fruit plukken. De bloesems zijn goed voor de vlinders en de bijen. We zullen het terrein zelf onderhouden.”

Wie het project wil steunen, vindt alle informatie op voorjebuurt.be/nl/projects/petit-paris.