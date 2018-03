Extra parking voor wagens en mobilhomes 30 maart 2018

Veurne kocht voor 150.000 euro een woning in de Daniël Dehaenelaan aan om een toegangsweg te creëren naar een nieuwe randparking voor een vijftigtal auto's. Daarnaast komt er in de Noordstraat bij het Sportpark een mobilhomeparking voor zo'n vijftien voertuigen. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) hoopt dat beide parkings in de loop van volgend jaar aangelegd kunnen worden. "De laatste tien jaar stijgt het aantal mobilhomes dat in de binnenstad geparkeerd blijft", stelt Peter vast. "Voor de mobilhomeparking hebben we een budget van ruim 350.000 euro en er is al een provinciale subsidie van 143.000 euro goedgekeurd. We zoeken een private uitbater die via een concessieovereenkomst de mobilhomeparking draaiende zal houden." (GUS)