Even paniek door rook bij PepsiCo 29 mei 2018

02u27 0

De brandweer moest zondagavond uitrukken naar voedingswarenbedrijf PepsiCo in de Albert I-laan in Veurne. Er zou rook komen uit een laagspanningscabine in het bedrijf. Op dat ogenblik waren honderd personeelsleden aanwezig, maar die werden niet geëvacueerd. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek van brand in de cabine geen sprake. Waar de rook vandaan kwam, is nog niet duidelijk. Het personeel kon aan de slag blijven. (JHM)